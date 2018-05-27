В ночь на воскресенье, 27 мая, в Одессе произошло ЧП. Здесь рухнул лифт с пассажирами.

Об этом сообщает местный "7 телеканал".

Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Героев Небесной Сотни, 32. В доме по этому адресу с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.

О ЧП полицейским сообщила местная жительница. Полиция, в свою очередь, вызвала скорую помощь и спасателей. В лифте находились три человека, в том числе восьмилетняя девочка.

Сообщается, что двери лифта вскрыли работники экстренной службы.

Людей после освобождения осмотрели медики. Особых жалоб на самочувствие при этом от них не поступило.

Ранее "Страна" сообщала, что во львовской девятиэтажке женщина упала в шахту лифта и выжила.

Также в одесском роддоме в шахте лифта разбился заместитель главврача.