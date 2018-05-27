Для нападающего английского Ливерпуля и сборной Египта Мохаммеда Салаха, финал Лиги чемпионов закончился с далеко идущими последствиями. Он покинул поле из-за травмы на 31 минуте матча, а его команда в итоге проиграла Реалу со счетом 3 - 1.

Однако, как передает ТАСС, травма оказалась серьезней, чем предполагали и футболист не будет играть за национальную команду Египта в первом мачте на чемпионате мира в России.

"Салах не будет участвовать в первом матче чемпионата мира, в котором "фараоны" 15 июня сыграют против команды Уругвая, - рассказали представители сборной. - Такой вывод можно сделать, исходя из предварительной оценки характера его травмы".

Как ранее сообщил министр спорта и молодежи Египта Халед Махмуд Абдель Азиз, восстановление Салаха займет две недели. Позднее пресс-служба сборной Египта сообщила, что врач национальной команды оптимистично оценивает диагноз и прогноз по восстановлению футболиста после рентгена, который показал растяжение связок плечевого сустава.

В настоящее время Салах вернулся в Англию вместо того, чтобы направиться в Италию и присоединиться к национальной сборной, которой предстоит товарищеский матч с командой Колумбии. В Англии он должен пройти новое обследование, сделать повторный рентген, после чего врачи представят окончательный доклад о его состоянии и назначат лечение.

Ранее "Страна" сообщала, что вратарь Ливерпуля Кариус извинился за свои ляпы в финале Лиги чемпионов.