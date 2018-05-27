Под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте. Фото
В Запорожской области на популярном курорте Кириллвка произошло затопление баз отдыха.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГосЧС.
В курортном поселке Кирилловка Акимовского района, расположенном на Федотовой косе в Азовском море, в результате сильного шторма был подтоплен ряд баз отдыха. Спасатели вывезли из зоны подтопления местных жителей и вытащили из воды 11 автомобилей.
"26 мая спасатели получили сообщение, что в районе базы отдыха "Золотой берег" застрял автобус и нужна помощь. Прибыв на место, спасатели установили, что вследствие сильного ветра и подъема воды возникло затопление, и, кроме автобуса, требовали помощи еще больше десятка автомобилей", - сказано в сообщении.
Спасатели также вывезли на безопасную территорию 23 человек, из которых трое - дети.
В ГосЧС отметили, что вследствие происшествия никто не пострадал.
В спасательной операции было задействовано 5 единиц техники, а также 11 человек личного состава ведомства.
Фото: zp.dsns.gov.ua
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