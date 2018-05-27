Встреча лидеров "нормандского формата" в июне может не состояться.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что перед организацией "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) необходим ряд консультаций.

Чиновник полагает, что сперва пройдет встреча на уровне министров иностранных дел.



"У нас будут еще дополнительные консультации. У меня будет встреча с моим немецким коллегой 31 мая, потом еще будет разговор в трехстороннем формате, чтобы согласовать: мы проводим сначала министерскую встречу, а тогда выходим на формат выше или сразу говорим о встрече лидеров", - отметил дипломат.

Климким добавил, что маловероятна встреча в "нормандском формате" в начале июня.

Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД России и Германии начали подготовку к новой встрече "нормандской четверки".

Также Меркель призвала министров "нормандской четверки" дальше работать по вопросу миротворцев на Донбассе.