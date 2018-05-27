Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на открытии Ролан Гаррос в Париже. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции, второго турнира серии Grand Slam - 36 миллионов евро.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, в первом круге соревнований украинка нанесла поражение 68-му номеру мирового классификации австралийке Айли Томлянович, победив со счетом 7:5, 6:3.

Поединок продолжался полтора часа. В первом сете Элина уступала 1:5, однако сумела восстановить равновесие и в итоге одержала заслуженную победу.

В следующем круге Свитолина сойдется с победительницей матча между шведкой Ребеккой Петерсон и Шувэй Се (Тайвань), который состоится в понедельник, 28 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина победила на турнире WTA.

Также Цуренко и Свитолина представили календарь своих турниров на весну.