В воскресенье, 27 мая, на Лондон обрушилась мощная гроза, которая парализовала работу аэропорта "Стенсед". Здесь молнии угодили в систему заправки пассажирских авиалайнеров и вывели ее из строя.

В результате разгула стихии в лондонском аэропорту "Стенстед" отменены все авиарейсы.

"В результате удара молнии система заправки самолетов пришла в неисправность этим утром", - написал представитель аэропорта в своем Twitter.

Фото: Twitter

По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции мощная молния ударила в автобус, транспорт сгорел полностью.

Также мы рассказывали, что молния ударила в пассажирский самолет при взлете из столицы Голландии - Амстердама.