Сегодня, 27 мая, стали известны подробности утреннего погрома возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По итогу конфликта пострадали трое правоохранителей. Еще десять человек доставили в Деснянское управления полиции.

По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера и в субботу был задержан, а также устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Он добавил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, утром, 27 мая, возле ларьков на станции метро "Лесная" произошло столкновение между радикалами и полицией.

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы из С14 опровергают свое участие в погромах на Лесной.