В киевской полиции рассказали о кражах, которые произошли в ночь после финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает "112 Украина".

Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что к ним обратились четыре иностранца, у которых пропали вещи или документы.

"Всего за ночь к нам обратились четыре человека, из числа тех, кто приезжал на просмотр финального матча Лиги чемпионов. Все четыре факта связаны с потерей вещей или документов. На данный момент мы решаем, будем ли квалифицировать эти случаи как уголовные происшествия и вносить ведомости в ЕРДР", – отметил Крищенко.

Вчера, 26 мая, мадридский Реал третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над английским "Ливерпулем". Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду может уйти из Реала после триумфа в Лиге чемпионов - 2018.