Ночь, 27 мая, выдалась горячей для коммунальных служб Киева. Им пришлось в срочном порядке убирать город от завалов мусора, которые оставили после в фан-зонах болельщики Реала и Ливерпуля, прилетевшие на финал Лиги чемпионов.

Коммунальные службы довольно оперативно убрали центр Киева от мусора и бутылок, центральная улица столицы Крещатик и парк имени Тараса Шевченко уже чистые, передает УНН.

Так, на Крещатике людей значительно меньше, однако футбольная лихорадка еще не миновала и у входов в центральную фан-зону собралась изрядная очередь. При этом пиво пьют уже не так масштабно, как еще вчера и пивных банок на тротуарах нет.

В парке имени Тараса Шевченко, где была расположена фан-зона фанатов футбольного клуба "Ливерпуль", также чисто и убрано. Единственное, что напоминает о пребывании здесь английских фанатов - это немного примятая трава на газонах и легкий запах пива в воздухе.

Так было

Фото: facebook.com/sergonaumovich

Так стало

Фото: UNN

Ранее "Страна" рассказывала, что Реал вернулся в Мадрид с Кубком Лиги чемпионов.