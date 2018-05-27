В СБУ назвали имена бойцов "Альфы", погибших под обстрелом на Донбассе
На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ из "Альфы", еще один ранен. Они попали под артобстрел сепаратистов. Группа сотрудников СБУ выполняла боевое задание.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Спикер спецслужбы рассказал, что в Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения "Альфа", еще одного тяжело ранили.
"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - сказано в сообщении.
Гитлянская отметила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.
Фото: facebook.com/giolena11
Ранее "Страна" сообщала, что за сутки на Донбассе погиб один военный и четверо ранены.
Также Турчинов в зоне ООС заявил, что неделя стала рекордной по числу обстрелов.