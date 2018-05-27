На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ из "Альфы", еще один ранен. Они попали под артобстрел сепаратистов. Группа сотрудников СБУ выполняла боевое задание.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Спикер спецслужбы рассказал, что в Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения "Альфа", еще одного тяжело ранили.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом происшествии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, задействованных в Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - сказано в сообщении.

Гитлянская отметила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Фото: facebook.com/giolena11

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки на Донбассе погиб один военный и четверо ранены.

Также Турчинов в зоне ООС заявил, что неделя стала рекордной по числу обстрелов.