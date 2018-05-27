В ночь на 27 мая в Одессе полиция задержала пьяного активиста ОО "Дорожный контроль", однако не назвала его имени.

Об этом сообщает "УНН".

Ночью на ул. Пантелеймоновская, 56, экипаж патрульной полиции, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, остановил автомобиль "Volvo".

Во время общения с 41-летним водителем, полиция предложила мужчине пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Драгер подтвердил нарушения - 1.30 промилле.

Водитель не согласился с результатом проверки, после чего ему предложили проехать в медицинское учреждение. Мужчина от прохождения медицинской проверки, в присутствии двух свидетелей, отказался.

Медицинский работник засвидетельствовал алкогольное опьянение, правоохранители составили административные материалы за нарушение ч.1 ст. 130 КУоАП.

Фото: unn.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева задержали пьяного, который оказался причастен к убийству.

Также в Киеве мужчина обнаружил в своем авто двух спящих пьяниц.