В воскресенье, 26 мая, в Киеве прошел финал Лиги чемпионов, в котором Реал обыграл Ливерпуль со счетом 3 - 1.

Антигероем матча стал Лорис Кариус, вратарь англичан, который допустил две невообразимо чудовищных ошибки, из-за которых Ливерпуль пропустил два мяча.

Сначала на 51 минуте Кариус, выводя мяч в игру, попал в ногу Бензема, и мяч рикошетом аккуратно закатился в угол ворот. Это, наверное, был самый легкий, смешной и нелепый гол, который забивал французский форвард.

А затем, на 83 минуте, Бэйл пробил по вортам метров с 40. Мяч летел легко, но Кариус неловко выставил ладони и отбил мяч в сетку собственных ворот.

Как передает Talksport Лорис Кариус после матча извинился за свою игру.

"Сейчас не чувствую ничего. Я проиграл матч для своей команды. Чувствую свою вину перед всеми. Приношу извинения всем, прошу у команды прощения, у клуба в целом. Ошибки дорого нам стоили. Если бы я мог вернуться назад во времени, то сделал бы это. Мне просто жаль мою команду. Сейчас очень трудно. Мне просто очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула", - заявил голкипер-неудачник.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрген Клопп заявил, что Ливерпуль поддержит своего вратаря.