В воскресенье, 27 мая, Митрополит УПЦ Онуфрий поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

Об этом сообщает "112 Украина".

Священнослужитель обратился к прихожанам Украинской православной церкви (МП) во время богослужения в Киево-Печерской лавре.

Митрополит пояснил божественную природу человека и призвал верующих заботиться о своей душе и нравственности.

"Мы должны заботиться о том, чтобы наполнять себя добром. Добро, которое украшает наши мысли - это слово божье, молитва, добрые дела, смирение и покаяние", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с христианским праздником Троицы.

Также синоптик показала, где в Украине будет хорошая погода на Троицу, а где пройдут дожди с грозами.