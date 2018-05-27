В националистической организации С14 опровергли информацию о своем участии в погроме киосков на рынке возле киевской станции метро Лесная.

Об этом в Facebook сообщил представитель С14 Евгений Карась.

"С14 не громила рынок на Дырынке, где кавказцы избили пожилого мужчину. С14 вместе с ветеранскими организациями трех районов собрались на сбор в час позже организаций, которые собирались на 10.00. Наши активисты подъехали позже, уже когда события были в разгаре около 11:15", - сказано в сообщении.

Карась отметил, что когда они прибыли на место событий, там уже были сотни различных граждан, собравшихся утром на рынке.

"Мы собирались поговорить и пристыдить охрану рынка, на глазах которой произошло безнаказанное избиение пожилого мужчины. Все произошло спонтанно. Сейчас тут много участников АТО, не только С14 и ветеранские организации", - отмечено в сообщении.

Фото: facebook.com/yevgen.karas

Напомним, утром, 27 мая, возле ларьков на станции метро "Лесная" произошло столкновение между радикалами и полицией.

Также мы сообщали, что на рынке у метро Лесная в Киеве военного пенсионера избили торговцы с Кавказа, когда он заступился за женщину.