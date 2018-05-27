В Сирии боевики убили четыре российских военных, которые попали под удар в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные отметили, что в темное время суток несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии.

"В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением", - отмечено в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что сирийская армия полностью освободила город и провинцию Дамаск от исламистов.

Также Госдеп США заявил, что Россия ответственна за химатаки в Сирии.