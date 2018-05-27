В воскресенье, 27 мая, возле ларьков на станции метро "Лесная" произошло столкновение между радикалами и полицией.

Об этом сообщает "Громадське".

Сначала указывалось, что в погроме, принимали участие радикалы С14, которые начали громить киоски и ломать ролеты. Однако в С14 опровергли эти сообщения, и информация была исправлена.

Полиция на рынке применила газ, после чего нападавшие начали бросать камни в сторону правоохранителей.



"Пока неизвестно, принадлежат ли те киоски, которые попали под разгром, участникам избиения пенсионера", - сказано в сообщении.

Сейчас на рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

Фото: hromadske.ua

Напомним, 26 мая, на рынке у метро Лесная в Киеве военного пенсионера избили торговцы с Кавказа, когда он заступился за женщину.

Сообщается, что свидетелей и участников инцидента забрали в отделение, где они предоставили показания. Нападавшие торговцы скрылись с места преступления. У пенсионера - перелом носа и резкий скачок давления.

Позже полиция задержала торговца с Кавказа, который избил военного пенсионера. Торговца доставили в Деснянское управление полиции.

Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.