На рынке у метро Лесная, где кавказцы избили военного пенсионера, разгромили киоски
В воскресенье, 27 мая, возле ларьков на станции метро "Лесная" произошло столкновение между радикалами и полицией.
Об этом сообщает "Громадське".
Сначала указывалось, что в погроме, принимали участие радикалы С14, которые начали громить киоски и ломать ролеты. Однако в С14 опровергли эти сообщения, и информация была исправлена.
Полиция на рынке применила газ, после чего нападавшие начали бросать камни в сторону правоохранителей.
"Пока неизвестно, принадлежат ли те киоски, которые попали под разгром, участникам избиения пенсионера", - сказано в сообщении.
Сейчас на рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.
Фото: hromadske.ua
Напомним, 26 мая, на рынке у метро Лесная в Киеве военного пенсионера избили торговцы с Кавказа, когда он заступился за женщину.
Сообщается, что свидетелей и участников инцидента забрали в отделение, где они предоставили показания. Нападавшие торговцы скрылись с места преступления. У пенсионера - перелом носа и резкий скачок давления.
Позже полиция задержала торговца с Кавказа, который избил военного пенсионера. Торговца доставили в Деснянское управление полиции.
Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.