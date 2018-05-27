Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с христианским праздником Троицы.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Глава государства пожелал верующим украинцам благополучия, радости и призвал верить в победу добра.

"Троица, или, по украинской народной традиции, Зеленые праздники, - это не только радость от прихода лета и воцарения солнца, но и прославление высших сил, которые вдохновляют на благие свершения. Сегодня, когда Украина проходит через тяжелые испытания в связи с российской агрессией, чрезвычайно важно оставаться открытыми к миру и чуткими к ближним, верить в торжество истины и победу добра. Эти христианские добродетели объединяют наше общество. Уверен, что вместе мы непобедимы, что вместе преодолеем все трудности и в мире и согласии построим свободную, богатую и процветающую страну", - сказано в поздравлении Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала, где в Украине будет хорошая погода на Троицу, а где пройдут дожди с грозами.

Также "Укрзализныця" добавила еще четыре поезда на Троицу.