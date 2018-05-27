После драматичного и красивого финала Лиги чемпионов в Киеве, Зинедин Зидан главный тренер триумфаторов не скрывал своих эмоций на послематчевой пресс-конференции.

Он рассказал о матче и заявил, что Роналду несмотря на все слухи должен, по его мнению, остаться в "Реале".

Отчет с пресс-конференции приводит Sports.

- Я хочу спросить у вас то же, что спрашивал в Турине. Тогда я спрашивал: какой гол красивее - ваш или Криштиану? Сегодня спрошу: чей гол красивее - ваш или Бэйла?

- Не могу сказать, что один лучше другого. Три сегодняшних гола - великие для истории этого клуба, особенно последний. Так что гол Бэйла важнее, чем мой.

- Криштиану сказал, что он может уйти из "Реала", говоря о своем времени в клубе в прошедшем времени. Он останется? И не переживаете ли вы, что говорить о таком сегодня - это эгоистично с его стороны?

- Нет, я не думаю об этом. Сейчас мы будем думать о матче, о нашем достижении. И мы должны фокусироваться на этом. А потом посмотрим, что происходит. Как я всегда говорил, Криштиану должен остаться в "Реале", это вопрос в духе "да или да", как мы говорим.





Третий подряд Кубок ЛЧ для Зидана, фото: twitter.com/uefacom

- Вы уже выиграли все как игрок, двигаетесь к этому же достижению как тренер. Можете описать, в чем разница: выигрывать трофеи как игрок или как тренер.

- Во всем есть преемственность. Мне нравится то, что я делаю. Я люблю футбол, всегда любил и как игрок, и как тренер. Я только начал мою карьеру тренера, и то, чего достигают мои игроки сейчас, - это невероятно. Можно только наслаждаться этим, это я и делаю.

- Это был хороший сезон? Если бы вам предложили гарантированно достичь такого же результата в следующем, вы хотели бы повторения?

- Нет никаких гарантий в начале сезона, всегда хочется достичь всего, до чего только можно дотянуться, выиграть все трофеи. Мы недовольны сезоном в Ла Лиге или в Кубке Испании. Но самое важное - это то, чего мы добились сегодня. Я хочу еще раз поздравить игроков: непросто достичь того, чего мы добились сегодня. Нет слов, чтоб описать это.

- Испанские клубы который год подряд выигрывают Лигу чемпионов и Лигу Европы. Испания - лучшее место для игроков?

- Я не знаю, лучшая ли Испания страна для футболистов, но я точно знаю, что Ла Лига - это очень конкурентная и сложная лига. Кроме того, когда вы смотрите за испанской сборной, то понимаете, что стиль испанских игроков очень красив. Мне нравится на него смотреть.

- Можете ли вы подтвердить, что Криштиану останется?

- Я только что объяснил: он должен остаться, он останется с нами. Я думаю, что он игрок "Реала". Нет слов, чтоб описать все, чего он добился в этом клубе.

- Но вы говорили с ним, спрашивали, хочет ли он уйти?

- Нет, я не говорил.

- В чем секрет "Реала"?

- Нет никакого секрета. Много работы, тяжелой работы, и много таланта. Мы знаем, что в этой команде всегда были талантливые игроки, но за этим стоит много упорной работы. Для меня важнее и сложнее всего достичь финала, а не выиграть в нем. Мы обыграли "ПСЖ", "Баварию", "Ювентус", а в финале обыграли "Ливерпуль", у которого был невероятный сезон. Нет никакого секрета: это вопрос энтузиазма и тяжелой работы.

- Карвахаль уходил с поля в слезах. Вы говорили с ним в раздевалке? И все-таки, что вы можете сказать про Криштиану?

- Что я могу сказать? Ничего не изменится. Если он что-то сказал - что ж, это его слова. Но сейчас мы должны думать о происходящем сейчас, о нашем достижении. Возможно, через 3-4 дня Криштиану скажет что-то еще, но сегодня речь не об этом.

Карвахаль был в слезах и в раздевалке. Я поговорил с ним в перерыве, чтобы он почувствовал себя лучше, как и его партнеры по команде. Но не забывайте, что он выиграл эту ЛЧ вместе с нами.

- Бэйл сказал, что ему придется задуматься о своем будущем, если он не сможет играть каждую неделю. Вы как-то говорите с игроками, которые прямо высказывают свое желание уйти?

- У всех свои интересы, у всех свое будущее. Но в итоге для меня все равно остается команда, это неизменно. И все мои поступки направлены именно на то, что будет лучше для команды. Иногда - и это правда - некоторые игроки заслуживают большего, больше игрового времени. Решение оставить кого-то на скамейке - это решение тренера, мне приходится принимать его перед каждой игрой. Так что я понимаю Бэйла и рад, что сегодня он вышел на поле и помог нам перевернуть игру.

Ранее "Страна" сообщала, что Юрген Клопп после игры заявил, что команда поддержит вратаря Лориса Кариуса, допустившего две фантастические ошибки в финале Лиги чемпионов.