Израильская армия нанесла авиаудар удар по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытки атаковать пограничную инфраструктуру Израиля.

"Истребители Израиля нанесли удар по военным целям группировки "ХАМАС"на юге сектора Газа", – сказано в сообщении.



ХАМА́С - это палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

Напомним, что ранее военные Израиля нанесли удар по объектам группировки "Хамас" в ответ на пулеметный огонь.

"Удары были нанесены по семи объектам" Хамас "на севере Сектора Газа, четыре из которых - здания и террористическая инфраструктура, и три - фабрики по изготовлению оружия", - сообщили в армии Израиля.

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

Ранее "Страна" сообщала, что ХАМАС объявили о начале третьей интифады против Израиля.