В Британии добрый лабрадор "усыновил" диких утят-сирот
В Великобритании пес стал приемным "отцом" для маленьких утят.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Сообщается, что лабрадор по кличке Фред "усыновил" утят, после того как неожиданно исчезла мама-утка. Брошенных на произвол судьбы утят нашел штатный сотрудник замка Монфитхет, что в графстве Эссекс.
Мужчина рассказал, что беспокоился о жизни утят, ведь за ними некому было ухаживать.
"Мы знали, что утка гнездилась. А потом внезапно появились эти утята, но их мамы нигде не было. Мы думаем, что, возможно, ее съела лиса", - поделился директор замка Джереми Голдсмит.
Однако 10-летний пес стал ухаживать за птичками, как настоящий родитель. Лабрадор позволяет утятам кататься у него на спине и греться под его теплой лапой.
Фото: mirror.co.uk
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