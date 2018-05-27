В Великобритании пес стал приемным "отцом" для маленьких утят.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Сообщается, что лабрадор по кличке Фред "усыновил" утят, после того как неожиданно исчезла мама-утка. Брошенных на произвол судьбы утят нашел штатный сотрудник замка Монфитхет, что в графстве Эссекс.

Мужчина рассказал, что беспокоился о жизни утят, ведь за ними некому было ухаживать.

"Мы знали, что утка гнездилась. А потом внезапно появились эти утята, но их мамы нигде не было. Мы думаем, что, возможно, ее съела лиса", - поделился директор замка Джереми Голдсмит.

Однако 10-летний пес стал ухаживать за птичками, как настоящий родитель. Лабрадор позволяет утятам кататься у него на спине и греться под его теплой лапой.

Фото: mirror.co.uk

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