В Украине спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в эти дни в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, что сегодня, 27 мая, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Синоптики отметили, что дожди с грозами прогнозируются только на западе страны. При этом температура днем будет +23...+26 градусов.

В столице также сегодня будет без осадков, температура днем +22...+24. Ночью температура упадет до +8+10.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыле спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности.