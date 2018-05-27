Сегодня утром, 27 мая, игроки мадридского Реала вернулись домой и привезли в столицу Испании Кубок Лиги чемпионов. В аэропорту Мадрида "галактикос" встречала огромная толпа фанов и журналистов.

Об этом сообщает официальный Twitter команды. Реал в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, обыграв в киевском финале английский Ливерпуль.

Фото: twitter.com/realmadrid

Победа досталась Мадриду вполне справедливо. но стоит отметить, что кипер Ливерпуля Лорис Кариус допустил две чудовищных ошибки в матче, пропустив два нелепых гола.

На послематчевой пресс-конференции Юрген Клопп, наставник англичан, заявил, что команда все - равно поддержит своего вратаря.

"Я перекинулся с ним парой слов, но сейчас не о чем говорить. Это тяжело. Никто этого не хотел. Это его ошибка - он это знает, я знаю, вы знаете. Сегодня был не его вечер, это точно. Но теперь мы должны двигаться дальше. Мы будем с ним дальше и поддержим, это без сомнений. И я уверен, что в этой комнате есть люди, которые совершали ошибки. Надеюсь, что о вас судят по вашей работе, а не по этим ошибкам", - заявил Клопп.