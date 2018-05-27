Во Львовской области на взятке задержали главу районной полиции и двух его подчиненных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба управления СБУ в регионе.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы задержали одного из руководителей Сыховского отдела полиции и двоих его подчиненных во время получения пяти тысяч долларов США.

По данным СБУ полицейские вымогали и получили от местной жительницы деньги за содействие в переквалификации статьи "умышленное убийство" по которой обвиняют отца женщины, на менее тяжкую статью УК Украины.

Полицейских задержали во время получения всей суммы взятки на территории одной из больниц города.

Фото: facebook.com/SBULviv

Ранее "Страна" сообщала, что судья одного из райсудов Днепра попался на взятке в $15 тыс от бизнесмена.

Также в Одессе на взятке задержали полицейского из отдела защиты экономики Украины.