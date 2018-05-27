После финала Лиги чемпионов, тренер Ливерпуля Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что команда поддержит вратаря Лориса Кариуса, допустившего две грубейшие ошибки, которые позволили Реалу выиграть матч и завоевать трофей.

Об этом передает Sports.

- Кажется, ключевым моментом стала травма Салаха, которая сломала ваше доминирование в матче.

- Во-первых, мои поздравления "Реалу" с этой победой.

Конечно, это был важный момент. Знаю, что если вы проиграли и что-то говорите после матча, то кажется, будто вы оправдываетесь. Но эпизод с травмой Мо был похож на рестлинг, а ему действительно не повезло в том эпизоде. Кажется, травма серьезная. И шок команды от этой потери был ощутим. Мы немного потеряли нить игры, "Реал" старался этим воспользоваться, но в итоге первый тайм завершился со счетом 0:0. И затем решающий момент - это первый гол, который случился довольно странно.

- Разница между двумя командами в том, что "Реал" может выпускать на замену игрока за 150 миллионов?

- Я бы хотел сказать "нет", но это неправда. Эта замена оказалась решающей, Бэйл забил просто невероятный гол. Но у нас были отрезки в матче, когда мы были в порядке. На деле разница лишь в том, что для победы в таких матчах у вас должна быть удача. У нас ее сегодня не было, и мы должны это признать. Сейчас мы смотрим на результат и думаем только: "Ох, как же это все произошло с нами сегодня?" Но игра закончена, и результат не изменить.

Юрген Клопп проходит мимо Кубка, фото: uefa.com

- В матче все для вас все пошло не так. Травма Салаха - начало этого кошмара?

- Да, это очень плохо для нас, плохо для Египта, но травмы - это часть спорта. Она мне не нравится, но иногда такие вещи происходят.

Думаю, все видели: первые полчаса мы играли в очень хороший футбол, держали мяч, меняли направления, прессинговали, создавали моменты. Но в итоге мы проиграли 1:3. И я не думаю, что через 10 лет кто-то вспомнит, как именно мы проиграли. Вот и все.

- Юрген, спасибо за сезон. Вы рок-н-ролльщик, может, последний из тренеров. Скажите, сегодня вы играли против коммерции и больших денег в футболе - или просто против хорошей команды?

- Спасибо за первую часть вашей речи. Сегодня была футбольная игра. Мы делаем то же, что и "Мадрид": покупаем и продаем игроков. Может, у нас немного другие возможности. Никто этого не говорит, но если бы все сложилось чуть лучше для нас, мы могли бы выиграть. Если бы не совершили ошибки, то выиграли бы. Это обидно, но мы должны это принять.

- Вы говорили с Кариусом? Что вы или партнеры ему сказали?

- Я перекинулся с ним парой слов, но сейчас не о чем говорить. Это тяжело. Никто этого не хотел. Это его ошибка - он это знает, я знаю, вы знаете. Сегодня был не его вечер, это точно. Но теперь мы должны двигаться дальше. Мы будем с ним дальше и поддержим, это без сомнений. И я уверен, что в этой комнате есть люди, которые совершали ошибки. Надеюсь, что о вас судят по вашей работе, а не по этим ошибкам.

- Юрген, как вы сейчас, в порядке?

- Я не в порядке. Я в совершенной противоположности порядка. Но я профессионал. Мне 51 через пару недель, я проигрывал матчи, я знаю, как справляться с этим. Но сейчас мы чувствуем себя очень и очень плохо, и полет домой будет не лучшей поездкой в нашей жизни. Мы проиграли финал, кажется, Египет потерял очень важного игрока перед ЧМ. Медицинский департамент еще уточнит, но, кажется, все плохо. Мы старались победить, сделали все, что могли, но этого было недостаточно.

- Еще комплименты "Ливерпулю" или тренеру?

- Мне этого не нужно, спасибо вам большое.

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