В Запорожье установили национальный рекорд по вместимости автомобиля "Запорожец – 968м".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рекорд был установлен во время ретро-автофестиваля "Запорожские врата", где его участники устроили традиционные испытания пассажировместимости легенды советского автопрома - компактного "Запорожца - 968м".

В этом году побили рекорд Украины. В машину поместились 17 человек. Отметим, что в 2016 году в "Запорожце" поместилось 13 человек, а в 2017 - 14 человек.

"Я рассчитал на бумаге, что, если сиденья подвинуть вперед максимально, то туда влезет больше людей. Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, а я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать", - рассказал владелец автомобиля – рекордсмена Никита Литвин.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец выиграл этап Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии с мировым рекордом.

Отметим, что на аукционе Christie's за рекордную цену продали картину "Соперники" из коллекций Рокфеллера.