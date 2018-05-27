За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военный и еще четверо получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что сепаратисты за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из различных видов оружия в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Активные боевые действия продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четверо наших военнослужащих", - отметили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что Турчинов в зоне ООС заявил, что неделя стала рекордной по числу обстрелов.

Также в штабе ООС заявили о двух погибших бойцах.