Сегодня, 27 мая, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что дожди с грозами прогнозируются только на западе страны. При этом температура днем будет +23...+26 градусов.

В восточных регионах ожидается облачная погода без осадков, дневная температура +21...+24 градуса.

В центральных областях также будет без осадков, дневная температура от +22 до +24 градусов.

На севере страны также будет тепло и сухо. На юге синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем столбик термометра прогреется до +26 градусов.

В Киеве сегодня будет без осадков, температура днем +22...+24. Ночью температура упадет до +8+10.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту дождей над всей Украиной и Киевом.

Также синоптик показала, когда и откуда в Украину придут грозовые дожди и холодный воздух.