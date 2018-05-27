Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не намерен отказываться от встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом соообщает Интерфакс.

Такое заявление лидер КНДР сделал на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ким Чен Ын сообщил, что несмотря на то, что Трамп несколькими днями ранее отменил их совсестный саммит, он намерен встретиться с лидером США.



"Ким Чен Ын поблагодприл Мун Чжэ Иина за его усилия для подготовки саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, и выразил твердое намерение провести эту историческую встречу", - уточнили в администрации президента Южной Кореи.

Отметим, что Мун Чжэ Ин призвал Ким Чен Ына добиться встречи с Трампом и пожелал извлечь максимум пользы из переговоров.

Ранее "Страна" сообщала, что в США объяснили, что стало последней каплей для отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Также в Сингапуре были выкуплены все номера в гостинице, где планировали встретиться Трамп и Ким Чен Ын.