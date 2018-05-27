Бывший Государственный секретарь Хиллари Клинтон хочет возглавить социальную сеть Facebook.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Бывший кандидат в президенты США заявила, что хотела бы стать генеральным директором Facebook.

"Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей", - сообщила политик.

Клинтон добавила, что сейчас большинство людей в США узнают новости из Facebook.

Клинтон также прокомментировала скандал с утечкой личной информации миллионов пользователей соцсети. По ее мнению, утечка является "неожиданными последствиями их бизнес модели".

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook запустил свой первый сервис для поиска ремонтников, уборщиц и сантехников.

Также в Facebook появится функция публикации аудиосообщений.