Хилари Клинтон хочет возглавить Facebook
Бывший Государственный секретарь Хиллари Клинтон хочет возглавить социальную сеть Facebook.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
Бывший кандидат в президенты США заявила, что хотела бы стать генеральным директором Facebook.
"Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей", - сообщила политик.
Клинтон добавила, что сейчас большинство людей в США узнают новости из Facebook.
Клинтон также прокомментировала скандал с утечкой личной информации миллионов пользователей соцсети. По ее мнению, утечка является "неожиданными последствиями их бизнес модели".
Ранее "Страна" сообщала, что Facebook запустил свой первый сервис для поиска ремонтников, уборщиц и сантехников.
Также в Facebook появится функция публикации аудиосообщений.