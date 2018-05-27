Не успели остыть страсти после киевского финала Лиги чемпионов, в котором Реал обыграл Ливерпуль, как намечается очередная сенсация. Главная звезда "галактикос" Криштиану Роналду весьма прозрачно намекнул, что может уйти из команды.

Роналду после победы в Киеве, фото: twitter.com/uefacom

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве, передает Интерфакс.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

По слухам, Роналду может покинуть "Реал" из-за, в частности, возможного перехода в мадридскую команду бразильца Неймара.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четыре раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году Роналду также побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Страна" сообщала, как Реал Мадрид обыграл Ливерпуль и взял кубок Лиги Чемпионов. Полный обзор матча.