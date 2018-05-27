В Германии, в популярном парке развлечений произошел масштабный пожар с пострадавшими. Пожар вспыхнул в парке развлечений "Europa Park" в городе Руст. К тушению огня привлекли около 500 спасателей. В результате происшествия пострадали трое пожарных.

Об этом пишет издание Вadische-zeitung.

Для ликвидации огня привлекли спасателей из Фрайбурга и Карлсруэ.

Сообщается, что пожар начался в субботу, 26 мая в 18:30 по местному времени. Огонь тушили пять часов. Причину возгорания пожарные пока не установили.

Представитель парка заявил, что в результате пожара сгорели несколько аттракционов. Из парка эвакуировали всех посетителей, никто не пострадал.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области второй день тушат пожар на громадной свалке.

Также появилось видео пожара на Крещатике накануне финала ЛЧ.