Сегодня, 26 мая, мадридский Реал третий год подряд выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над "Ливерпулем" в сезоне-2017/18. Встреча прошла в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды.

"Страна" вела онлайн-трансляцию матча.

На 51-й минуте Лорис Кариус забрал длинную передачу и наткнулся на прессинг Карима Бензема, решив ввести мяч в игру рядом с французом - но тот выставил ногу и срезал мяч в ворота.

Спустя четыре минуты красные отыгрались - Деян Ловрен после навеса с углового переборол Серхио Рамоса и скинул мяч во вратарскую, куда выскочил Садио Мане и отправил мяч в сетку.

На 64-й минуте Каземиро перевел мяч на Марсело, который без особых раздумий сделал навес на Гарета Бэйла, а валлиец Гарет из неудобной позиции пробил в падении через себя, послав мяч под перекладину. В концовке Бэйл оформил дубль - Гарет получил мяч на фланге далеко от чужой штрафной и решился на дальний удар, с которым Кариус неожиданно не справился, не сумев крепко выставить руки.

Таким образом, "Реал" стал первой командой в истории, выигравшей Лигу чемпионов трижды подряд.

Как сообщала "Страна", накануне финала Лиги чемпионов улицы Киева заполнили болельщики Реала и Ливерпуля.

Напомним также, что главный тренер "Реала" рассказал о готовности команды перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве.