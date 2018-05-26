Жюри Букеровской премии выбрало 5 лучших книг за последние полвека
Спецжюри международной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, получивших награды за последние 50 лет. Вручение наград приурочено к 50-летию премии.
Об этом сообщает Associated Press.
Претендентами на специального Золотого Букера стали:
- британка Хилари Мэнтел ("Волчий зал", премия 2009 и 2012 года),
- канадец Майкл Ондатже ("Английский пациент", премия 1992 года),
- американец Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо", премия 2017 года),
- британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол ("В свободном государстве", премия 1971 года),
- англичанка Пенелопа Лайвли ("Лунный тигр", премия 1987 года).
Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1968 году.
Лучший автор будет определен с помощью народного голосования. Его результат станет известен 8 июля.
Как сообщала "Страна", за роман "Полеты" Букеровскую премию-2018 получила польская писательница с украинскими корнями.
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