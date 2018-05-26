Спецжюри международной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, получивших награды за последние 50 лет. Вручение наград приурочено к 50-летию премии.

Об этом сообщает Associated Press.

Претендентами на специального Золотого Букера стали:

британка Хилари Мэнтел ("Волчий зал", премия 2009 и 2012 года),

канадец Майкл Ондатже ("Английский пациент", премия 1992 года),

американец Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо", премия 2017 года),

британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол ("В свободном государстве", премия 1971 года),

англичанка Пенелопа Лайвли ("Лунный тигр", премия 1987 года).

Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1968 году.

Лучший автор будет определен с помощью народного голосования. Его результат станет известен 8 июля.

Как сообщала "Страна", за роман "Полеты" Букеровскую премию-2018 получила польская писательница с украинскими корнями.