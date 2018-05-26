Сегодня, 26 мая, на севере Греции молния ударила в междугородний автобус, который направлялся из Александруполиса в Орестиаду, ударила молния. После этого транспорт сразу загорелся.

Об этом сообщает портал e-evros.gr.

Инцидент произошел у деревни Монастираки.

Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, благодаря чему никто из них не пострадал.

На место прибыла бригада из 18 пожарных. Тем не менее, как видно на снимках, транспортное средство сгорело полностью.

Фото: facebook.com/eevros

Фото: facebook.com/eevros

Фото: facebook.com/eevros

Как сообщала "Страна", молния ударила в пассажирский самолет при взлете из Амстердама.

Также "Страна" писала, как под Киевом молния ударила в частный дом и сожгла газовую трубу.