Сегодня, 26 мая, астронавт Алан Бин, четвертый человек, побывавший на Луне, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает NASA.

Алан Бин скончался после болезни в своем доме в Хьюстоне. Он был участником миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года, второго полета американцев на Луну.

Он вышел на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарлзом Конрадом.

С 1975 года Бин работал как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов. Спустя еще несколько лет он уволился и посвятил себя живописи.

Бин признавался, что хотел передать на холсте тот опыт, с которым не сталкивался ни один художник до него. NASA отмечает, что его работы пользовались популярностью у фанатов космической тематики.

Фото: nasa.gov

Как сообщала "Страна", в США подтвердили смерть астронавта, который шесть раз выходил в космос и был на Луне.

Напомним также, что Россия и Китай полетят вместе на Луну через 4 года.