Четвертый астронавт, побывавший на Луне, скончался в возрасте 86 лет
Сегодня, 26 мая, астронавт Алан Бин, четвертый человек, побывавший на Луне, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает NASA.
Алан Бин скончался после болезни в своем доме в Хьюстоне. Он был участником миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года, второго полета американцев на Луну.
Он вышел на поверхность спутника Земли вслед за командиром Чарлзом Конрадом.
С 1975 года Бин работал как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов. Спустя еще несколько лет он уволился и посвятил себя живописи.
Бин признавался, что хотел передать на холсте тот опыт, с которым не сталкивался ни один художник до него. NASA отмечает, что его работы пользовались популярностью у фанатов космической тематики.
Фото: nasa.gov
Как сообщала "Страна", в США подтвердили смерть астронавта, который шесть раз выходил в космос и был на Луне.
Напомним также, что Россия и Китай полетят вместе на Луну через 4 года.