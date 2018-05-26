В Киеве 26 мая проходит финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и английским Ливерпулем. Идет второй тайм и Реал выигрывает 2 - 1.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе поединка.

А в городе поединок транслирует в фан-зонах, где собрались десятки тысяч людей. Так, например, на Контрактовой площади несколько тысяч человек наблюдают за финалом Лиги чемпионов. Некоторые даже "оседлали" памятник гетьману Сагайдачному, чтобы лучше было видно экран. Но полиция уговоривает их слезть с монумента. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"У входа в фан-зону полиция обыскивает людей. Заставляют оставлять бутылки, но об урнах не подумали. Полиция запрещает лазать через забор, стоят патрули, но многие пролезли в дырку. Людей очень много. Внутри творится ад. Пустые бутылки, кричащие люди. Много фанатов Динамо. Строят баррикады, что бы подняться над головами и видеть экран. Бары забиты. Люди стоят и ждут заказы по полчаса", - передал наш корреспондент.

Фото: Cтрана

Ранее мы сообщали, что появилось видео как фанаты Ливерпуля прошли маршем по улицам Киева.

Также мы рассказывали, что оставили после себя фанаты Ливерпуля в парке Шевченко.