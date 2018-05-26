Сегодня, 26 мая, президент Украины Петр Порошенко наблюдает за финальным матчем "Ливерпуля" и "Реала" Лиги чемпионов УЕФА из VIP-ложи на НСК "Олимпийский" в Киеве. Вместе с ним находится король Испании Хуан Карлос І, президент УЕФА Александер Чеферин, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер Болгарии Бойко Борисов.

Об этом сообщает Администрация президента на странице в Twitter.

Фото: twitter.com/APUkraine

Фото: twitter.com/APUkraine

Фото: twitter.com/APUkraine

Фото: twitter.com/APUkraine

Посмотреть на игру любимых команд приехало более 20 тысяч иностранных болельщиков.

Увидеть вживую исторический финал Лиги чемпионов в Киеве прибыло также немало мировых знаменитостей, политиков и спортсменов.

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги Чемпионов улицы Киева опустели.

Также "Страна" писала, что появились фотографии последних моментов приготовления к финалу Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский".