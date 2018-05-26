В центре Киева произошла массовая драка на Бессарабской площади. В драку вступило около 10 человек, инцидент произошел около 22:05, в разгар матча "Ливерпуля" и "Реала" на стадионе НСК "Олимпийский".

Крики и визги девушек, также попавших "под раздачу", разорвали ночную тишину. Все произошло за считанные секунды. Помощь медиков, к счастью, никому не понадобилась.

Об этом сообщает "Информатор".

Когда полицейские прибыли на место инцидента участники драки быстро разбежались в разные стороны.

Тем временем на НСК "Олимпийский" проходит финал Лиги Чемпионов. "Страна" следит за ходом матча в онлайн-хронике.

Также "Страна" писала, что появилось видео как фанаты Ливерпуля прошли маршем по улицам Киева.