Вашингтон отправляет передовую группу в Сингапур для организации саммита при участии президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, запланированного на 12 июня.

Об этом сообщает Politico.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как было запланировано ранее, для проведения подготовки к саммиту, если он будет иметь место.

При этом уточняется, что группу возглавят заместитель главы администрации Джо Хейгин и специальный помощник президента Патрик Клифтон.

Как сообщала "Страна", Северная Корея грозила отказом от долгожданных переговоров на высшем уровне с США из-за новых военных учений Вашингтона и Южной Кореи.

А в США объяснили, что стало последней каплей для отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.