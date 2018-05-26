Новый поворот с саммитом США и КНДР. Вашингтон отправил в Сингапур группу переговорщиков
Вашингтон отправляет передовую группу в Сингапур для организации саммита при участии президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, запланированного на 12 июня.
Об этом сообщает Politico.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как было запланировано ранее, для проведения подготовки к саммиту, если он будет иметь место.
При этом уточняется, что группу возглавят заместитель главы администрации Джо Хейгин и специальный помощник президента Патрик Клифтон.
Как сообщала "Страна", Северная Корея грозила отказом от долгожданных переговоров на высшем уровне с США из-за новых военных учений Вашингтона и Южной Кореи.
А в США объяснили, что стало последней каплей для отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.