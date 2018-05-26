У жесткой перепалки главы Минфина Данилюка с премьером Гройсманом проявились последствия. Кабмин, 23 мая, на закрытой части своего заседания проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую правительству.

Об этом передает Зеркало недели.

"Кабмин все-таки проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", - указано в статье.

Кроме этого, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

"Принятые в прошлую среду изменения регламента в данном случае не позволят Минфину контролировать (и при необходимости блокировать) решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ. Теперь мнение Минфина просто будут принимать во внимание", - делают вывод журналисты.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минфине заявили, что Украина может попасть в черный список офшоров.