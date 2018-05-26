Популярная украинская певица и молодая мама Джамала не прекращает удивлять поклонников изменениями в имидже и стиле. В социальной сети Instagram появились фото звезды с новой прической.

Стоит отметить, что новый образ Джамалы получился легким, воздушным и романтичным. Сама певица стала выглядеть подтянутой и молодой.

Новая укладка придала волосам значительного объема. Игривый образ Джамале помогла воплотить ее подруга и фотограф Марина Карпий.

"Иногда все, что тебе нужно - это кудри, подруга и чебуреки, или как там они назывались, Джамала", - прокомментировала Марина Карпий.

Судя по снимкам, Джамале нравится новый образ. Артистка радостно позировала перед камерой в белой футболке с ярким рисунком, показывая новую прическу.

Фото: jamalajaaa/Instagram

Фото: jamalajaaa/Instagram

Как сообщала "Страна", певица Джамала родила первенца 27 марта, она не прекращать своей вокальной карьеры. Позже она рассекретила рост и вес сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира.