ООО "Медиа Инновейшн Груп" и сайт "Экономические известия" намерены обратиться в международные организации, а также в судебные инстанции Украины из-за включения их в список экономических санкций СНБО от 2 мая, введенный в действие указом президента от 14 мая 2018 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Больше всего удивило то, что не было ни одного обращения компетентных органов к руководству "Медиа Инновейшн Груп" или отдельных сотрудников по поводу коммерческой деятельности и информационной политики компании. Поэтому мы до сих пор не знаем, по какой причине первая в Украине ежедневная деловая газета "Экономические Известия" оказалась в санкционном списке среди пропагандистских российских СМИ", - говорится в заявлении.

Издание утверждает, что не давало поводов усомниться в патриотической направленности своей редакционной политики.

"Мы никогда не публиковали материалы, которые вынудили бы кого-то сомневаться в нашей исключительно проукраинской позиции и никогда не оправдывали террористов", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что ООО "Медиа Инновейшн Груп" не имеет никакого отношение к какому-либо физическому или юридическому лицу из России.

Конечный бенефициар - гражданка Украины. И нерезиденты никогда не были среди конечных собственников издания.

Издание напоминает, что в обновленный санкционный список вошло 1748 физлиц и 756 юрлиц. В основном это граждане России, также есть граждане Украины, которые заняли определенные должности в оккупированном Крыму или скрываются в России. Также и включенные в список компании являются, в большинстве своем, либо российскими, либо связанными с Россией.

"Всего в обновленном списке было более 150 российских информационных ресурсов. Украинских - только два, оба из нашего холдинга", - возмущается издание.

"Мы будем обращаться в международные правозащитные и журналистские организации, а также в судебные инстанции Украины", - говорится в заявлении.

Медиахолдинг "Медиа Инвест Групп" является дочерней компанией консорциума "Индустриальная группа", владельцем которого является Индустриальный Союз Донбасса (ИСД). Одним из владельцев ИСД был Сергей Тарута.

В пресс-службе Таруты уточнили, что в настоящее время он не имеет отношения к оперативному управлению "ИСД", поскольку имеет 20% акций компании и они были арестованы в 2014 году российскими судами, решения судов в настоящее время оспариваются в международных судах.

"Издание может принадлежать ИСД, но Тарута к нему отношения не имеет", - отметили в его пресс-службе.

Напомним, 14 мая президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширив круг лиц с ограничениями в полтора раза.

Как сообщала "Страна", 9 мая секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию "военного парада" из Донецка.

Также стало известно, что РИА "Новости-Украина" попало под санкции СНБО.