Сегодня, 26 мая, в Париже прошла 30-тысячная акция противников президента Франции Эмманюэля Макрона. Демонстранты вступили в столкновения с полицией. В результате семь стражей правопорядка пострадали.

Об этом сообщает РБК.

Несколько протестующих, у которых обнаружили оружие, задержаны.

Как сообщает BFMTV, в акции под названием "Народный подъем" участвуют в том числе представители профсоюзов и политических партий, среди которых "Непокорившаяся Франция".

Фото: twitter.com/annesaurat

Как отмечается, демонстрации проходят во многих городах Франции, в том числе в Марселе, Гренобле и Лионе.

Как сообщала "Страна", ранее Эммануэль Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине.

Также "Страна" писала, что в Париже 160 тысяч человек вышли на улицы против политики президента.