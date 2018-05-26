Сегодня, 26 мая, в Днепре два человека зверски убили сторожа парка, который сделал замечание за кражу роз.

Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

На момент совершения преступления, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

"Сегодня в 14:00 в парке имени Глобы двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и ломать забор. Увидев это, сторож парка попросил этих "людей" прекратить это делать. После чего был забит насмерть двумя этими же персонажами. Оба задержаны полицией через 5 минут. Убитый сторож Гурба Александр Станиславович 1951 года", - написал он.

Фото: Mykhailo Lysenko/Facebook

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