В субботу, 26 мая, вблизи с. Деловое Раховского района Закарпатской области произошел оползень. Масса влажной земли с остатками поваленных деревьев сошла с крутого склона прямо на трассу национального значения "Мукачево - Рогатин".

Об этом сообщает сайт главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

По обе стороны от завала образовалась очередь из автомобилей.

"На место уже выехали дорожные службы, расчищают проезд с помощью спецтехники. Задействованы также спасатели. В течение нескольких часов автомобильное движение по трассе должно быть восстановлено. Данных, кто пострадал в результате оползня, нет, ситуация находится под контролем местных властей", - сообщил Москаль.

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Как сообщала "Страна", ранее оползень снес несколько домов в селе под Мукачево.

Напомним также, что синоптики обещают в Украине тропическую жару с ливнями и грозами.