Европейские футбольные фанаты, которые приехали на финал Лиги Чемпионов в Киев оставили после себя горы мусора в центральном парке имени Шевченко. Здесь была фан-зона для англичан, болельщиков Ливерпуля.

Фото разместил украинский журналист Александр Федченко на странице в Facebook.

По словам Федченко, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что в парке есть даже совсем пустые урны.

"Но это не мешает фанатам из стран дальнего зарубежья сc@ть прямо на газоны. Вообще удивительно. Мы, пересекая кордон ЕС, тут же становимся шелковыми и пушистыми, не превышаем скорость, окурки бросаем аккурат в пепельницу, не плюем на асфальт, даже на трассе не ходим "до вітру". Ищем клозет. Это же Европа. Но, у европейцев как видите, на этот счет другое мнение. Хотя, болельщикам, наверное, простительно", - иронизирует журналист.

Фото: facebook.com/fedchenko84

Фото: facebook.com/fedchenko84

Фото: facebook.com/fedchenko84

Как сообщала "Страна", в семье у Порошенко раскол - сын болеет за Ливерпуль, а дочь за Реал.

Ранее появилось видео как фанаты Ливерпуля прошли маршем по улицам Киева.