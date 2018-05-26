Сегодня, 26 мая, фанаты английского "Ливерпуля" покинули фан-зону и устроили марш на стадион НСК "Олимпийский" перед стартом финала Лиги чемпионов.

О марше болельщиков английского клуба сообщает Yaacov Livshits, пользователь Facebook.

Видео: facebook.com/yaacov.livshits

Болельщики Ливерпуля скандируют речевки, поют песни и плотной толпой движутся к стадиону, где совсем скоро их любимая команда выйдет на поле против грозного Реала.

А вот как идут к стадиону другие болельщики.

Видео: UNN

А тем временем, как сообщала "Страна" ряд киевских улиц незадолго до старта матча опустел, люди спокойно гуляют по трассам, на которых нет машин.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как столица Украины встречает финал Лиги чемпионов и о том, как пройдет сам матч.

Также мы рассказывали, что финал Лиги чемпионов Порошенко будет смотреть в VIP-ложе с премьером Болгарии.