Сегодня, 26 мая, когда Киев ждет финала Лиги чемпионов, а в главном матче уже через час встретятся английский Ливерпуль и Реал Мадрид, улицы города резко опустели.

Как сообщает корреспондент "Страны", по пути на НСК "Олимпийский" перекрыты центральные улицы. Перекрыты улица Ковпака и Большая Васильковская.

Люди спокойно идут по проезжей части. На каждом перекрестке дежурит патруль полиции.

Территория перед Дворцом Украина также опустела. Вероятно, все болельщики уже заняли места в фан-секторах и на трибунах НСК "Олимпийский".

Впрочем, на поле перед фуд-кортом и сценой любители футбола играют, как это ни странно, в футбол. Болельщики поют песни и танцуют.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

А вот с улицы Коновальца на Большую Васильковскую можно и на машине попасть. Здесь частично-пешеходная зона. Однако, судя по проезжающим машинам, проезд разрешен не для всех.

Фото: Страна.ua

Также, желаюшие могут сделать фото со своими футбольными кумирами возле одного из столичных ресторанов.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", финал Лиги чемпионов Порошенко будет смотреть в VIP-ложе с премьером Болгарии.

Напомним также, что появились фотографии последних моментов приготовления к финалу Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский".