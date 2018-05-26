Сегодня, 26 мая, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.

Об этом сообщает Telegraf.

"У нас будет большая приятная возможность посетить знаковое событие, которое сегодня привлекает внимание всего мира к украинской столице, – мы сегодня будем вместе на финале Лиги чемпионов. Мы не говорим, за кого мы болеем. Но желаем победы и "Реалу", и "Ливерпулю", - сказал Петр Порошенко журналистам в Киеве после переговоров с премьером Болгарии.

Как сообщала "Страна", за болельщиками на "Олимпийском" будут следить 500 камер наблюдения.

Также напомним, что Король Испании Хуан Карлос будет болеть за Реал на трибунах "Олимпийского".