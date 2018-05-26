В Черкассах арестовали на два месяца и без права залога Николая Гончара, которого подозревают в убийстве депутата областного совета и экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры.

Об этом сообщает "Инфомост".

Напомним, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе - ВО "Черкащани".

Фамилия мужчины, который, расстрелял Гуру, упоминалась во время скандала с распределением бесплатных земельных участков в Сосновке среди родственников и знакомых городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

Один из участков в конце концов достался Николаю Гончару.

Николай Гончар был на суде в бронежилете, фото: Александр Рыбалко, сайт "Кропива"

Как сообщала "Страна", полиция рассказала, что при обыске у убийцы депутата от "Батькивщины" в Черкассах изъяли пистолет, патроны, гильзы, два корпуса от гранат с запалами. Все обнаруженное будет направлено на экспертизу.

По предварительной информации, задержанный с погибшим был знаком не один год.